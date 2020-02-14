新冠肺炎：中國受限人口達5億　郵輪取消亞洲航次

外國傳媒報道，為控制疫情，中國目前有大約5億人出行受限，規模超越整個美國人口，更相當於全球人口6.5%。截至周五(14日)，中國最少有48個城市與4個省份，發布「封城」或「封省」官方通知，許多城市縮減公共交通服務，甚至僅容許人們在特定時間進出。

另外，受疫情影響，除航空業外，郵輪公司也紛紛取消亞洲航次、甚至改道。改道船隻包含嘉年華集團旗下冠達郵輪隸屬的瑪麗皇后2號(RMS Queen Mary 2)，該船已取消原定周三及周四停靠新加坡的行程，並將停靠點改至澳洲，至於另一艘伊麗莎白女王號(Queen Elizabeth)也取消4月4日至香港和上海的行程。

挪威郵輪也稱，挪威精神號(Norwegian Spirit liner)將3月航次的停靠點，將自新加坡改為希臘，今年4月至12月的亞洲航線也都全數取消。P&O Cruises的Arcadia也取消3月在上海和香港的停靠點。

對疫情拖累，今年1月中至今，嘉年華集團和皇家加勒比股價均下跌逾15%，挪威郵輪股價則跌約10%。

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