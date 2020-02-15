【財經要聞】中國經濟大「疫」轉　首季恐挫6%

新冠肺炎疫情肆虐，中國經濟活動幾乎停頓，勢拖累全年經濟。華爾街著名投資大師Scott Minerd直言，內地首季經濟最差可能收縮6%。雖然內地急欲出招刺激經濟，但有分析指，目前承擔基建資金的政府專項債已高達9萬億元人民幣(下同)，正面臨雪球愈滾愈大的違約風險。

管理資金規模達2,750億美元的美國投資服務公司Guggenheim Partners，其首席投資主管Scott Minerd指出，疫情令中國運輸停運及工廠停工，經濟產出驟減，短期內不太可能回復至農曆新年假期前的水平。若疫情持續，中國經濟放緩將蔓延全球，油價更可能由近期的每桶50美元，暴瀉至25美元。

他續指，目前股市仍然上升，反映投資者低估新冠肺炎對中國及全球經濟的影響；又警告疫情或成為全球金融市場泡沫爆破的最新隱憂。

國際評級機構標準普爾更將內地全年經濟增速由5.7%下調至5%，警告若內地急於採取強力刺激措施，以支持經濟增長，可能對主權信用評級構成威脅。

該機構解釋，內地已推出措施幫助企業應對疫情損失，若隨後再大幅增加財政支出或允許信貸顯著增長，以實現經濟增長目標，其財政和經濟指標或會大幅轉弱，因而導致評級下降。目前標普對中國的評級為「A+」，展望「穩定」。

標普預計，疫情有機會於今年第三季受控，屆時相關負面影響對中國主權評級的壓力可望紓緩，疫情對內地經濟及財政收益造成的損失將於明年改善。

滙豐亦因應疫情發展，下調內地首季經濟增長預測，由5.8%降至4.1%，全年預測則由5.8%降至5.3%，並指疫情已開始影響旅遊、貿易、供應鏈及其他方面。

不過，外電引述國際貨幣基金組織(IMF)表示，未清楚迅速擴散的新冠肺炎疫情短期影響，但預計內地經濟在中長期內保持強健，更負面的情況可能影響全球供應鏈。

事實上，中國財政部宣布第二輪提前下達今年新增地方政府債務限額，累計達1.848萬億元。分析指，此舉是協助地方政府應對疫情及加快復工後的經濟復甦，實現全年經濟發展目標。

值得關注是，用於基建的專項債餘額在去年底達9.44萬億元，較當年約8.45萬億元的政府性基金預算收入，高出近一萬億元。彭博報道，在27個已公開去年政府預算收入的省份，逾六成料錄負增長，意味地方政府積極提振經濟，同時償債壓力愈來愈大，違約風險上升。

粵開證券首席經濟學家李奇霖亦指，基金預算和專項債的缺口確實愈來愈大，如果地方政府高度依賴基金預算，會產生償還壓力。

中銀國際首席經濟學家徐高稱，為對沖疫情爆發帶來的負面衝擊，通過發行專項債給基建提供更多融資的必要性更高，料全年新增專項債額度，有望達到3萬億元。

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