TVB預告虧損擴大　料去年蝕逾1.99億

電視廣播(00511，TVB)發盈警，表示根據集團初步未經審核綜合管理帳目，估計其2019年度在未扣除任何減值支出或虧損前之溢利淨額將會微薄，預料股東應佔虧損將超過2018年度呈報之虧損淨額1.99億元。

換言之，TVB將連續兩年業績「見紅」。該公司股價周五(14日)逆市收跌2.61%，報11.92元。

TVB在公告中指，自2019年6月開始出現社會動盪以來，香港經濟及經營環境陷入逆境及全球市場存在不肯定因素，導致集團的廣告收入急速下跌。有關下跌對截至2019年12月底止年度該公司之廣播分部業績構成顯著負面影響。

TVB在周五的公告亦再次提及該批星美債券，指根據星美透過公告所提供之資料及TVB迄今就收回投資作出的努力，TVB認為透過針對星美之清盤呈請可收回餘下星美債券帳面值3.3億元之可能性不大。

公告又指，近期爆發之新冠肺炎已導致內地之戲院營運暫停，這對收回於星美債券的投資造成非常重大不利影響。故公司認為，可換股債券之公平價值將減至極低水平，並將於2019年度錄得公平價值虧損。

本年1月簽約購買TVB前主席陳國強股權的工程師徐敬對東網表示，他的入股目前仍有待通訊事務管理局批准，他以局外人身份表示對TVB發盈警並不感到意外，認為上述公告披露的事情已發生，現最緊要往前看。

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