新冠肺炎：澳門上半年賭收睇縮四成

新冠肺炎疫情會持續多久仍屬未知數，再有券商看淡澳門賭業前景。富瑞發表研究報告，將今年澳門賭收預測由正轉負，由早前預料增長2.4%，調整為收縮16%。當中，今年上半年賭收預測更料大跌41.2%。

此外，瑞信發表研究報告指出，濠賭股股價自澳門賭場2月5日暫停營業至今反彈一成，但該行認為投資者過於樂觀。該行訪問過的賭業業內人士，普遍對賭場日後重開後行業復甦速度並不樂觀，由於賭客有很大部分是企業老闆，他們的生意受疫情打擊，其消費情緒自然受影響，故無論中場或貴賓廳的消費需求都會很疲弱。

該行又指，濠賭股現時股價，為以明年預測收入所計出的EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)的12.5倍，惟行業復甦的可見度目前仍低，故該行認為濠賭股估值過高，並不吸引。

－－－－－－