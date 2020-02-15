新冠肺炎：澳門上半年賭收睇縮四成
2020年02月15日 00:25
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券商爭相看淡澳門賭業前景。
新冠肺炎疫情會持續多久仍屬未知數，再有券商看淡澳門賭業前景。富瑞發表研究報告，將今年澳門賭收預測由正轉負，由早前預料增長2.4%，調整為收縮16%。當中，今年上半年賭收預測更料大跌41.2%。
富瑞同時狠削多家賭股的目標價。其中，將銀河娛樂(00027)今明兩年的每股盈利預測，分別調低30.49%和21.4%，至2.12元和2.68元，並削其目標價6.89%至54元。
該行又削金沙中國(01928)目標價9.09%至45元，將其今明兩年每股盈利預測分別下調33.33%和28.12%；並削永利澳門(01128)目標價2.1%至18.6元，將其今明兩年每股盈利預測分別下調19.54%和11.11%。
此外，瑞信發表研究報告指出，濠賭股股價自澳門賭場2月5日暫停營業至今反彈一成，但該行認為投資者過於樂觀。該行訪問過的賭業業內人士，普遍對賭場日後重開後行業復甦速度並不樂觀，由於賭客有很大部分是企業老闆，他們的生意受疫情打擊，其消費情緒自然受影響，故無論中場或貴賓廳的消費需求都會很疲弱。
該行又指，濠賭股現時股價，為以明年預測收入所計出的EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)的12.5倍，惟行業復甦的可見度目前仍低，故該行認為濠賭股估值過高，並不吸引。
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