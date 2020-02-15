歐股三大指數向下　RBS挫近7%

受新冠肺炎疫情及歐元區經濟不振打擊，歐股三大指數收市報跌，當中英國富時100指數報7,409點，跌42點或0.58%；德國DAX指數報13,744點，跌1點或0.01%；法國CAC指數報6,069點，跌23點或0.39%。

在數據方面，德國去年第4季經濟增長為「0%」，低於去年第3季及市場預期增長0.1%，反映德國經濟堪憂，目前加上新冠肺炎疫情，挑戰更大。

另外，歐元區上季經濟增長放緩至0.1%；報道指出，財長們將在下周二(18日)通過的歐元區「經濟政策建議」中稱，受生產效率低迷和人口老化拖累，經濟低增長和低通脹時期進一步延長的風險近在眼前，即所謂「日本化」。因此，財政政策需要與貨幣政策立場相輔相成，跨部門的結構性改革也應如此，力避重蹈覆轍。

個股消息方面，法國雷諾汽車去年全年虧損1.41億歐元，不但扭轉2018年賺33億歐元的勢頭，更是10年以來首錄全年虧損，並將去年每股派息大削超過2/3，至1.1歐元；股價收市跌幅收窄指0.9%。

藥廠阿斯利康(AstraZeneca)股價下跌逾4%，此前該公司表示，其2020年銷售額增長將受到新型冠狀病毒的打擊。而蘇格蘭皇家銀行股價收市跌近7%，因該行縮減了收益目標並削減其投資回。

－－－－－－