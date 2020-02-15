科企有難！G20將數碼稅列為今年頭等要務

全球20個最大經濟體(G20)的財長和央行長於2月22日至23日舉行會議，並將討論經濟合作與發展組織(OECD)稅收規則等議題。據報，歐洲希望各地區金融領導人將今年的頭等大事放在就對科技巨頭徵收數碼稅的全球規則上達成協議上。

一份表達了G20所有歐盟成員國以及英國的立場的文件顯示：「我們應優先尋找解決數字經濟稅收及利潤轉移等問題的全球解決方案」，「以基於共識的解決方案在2020年實現這一全球目標」。

歐洲長期以來一直在努力使利潤豐厚的大型科技公司繳納稅款，法國去年就推出了自己的數碼稅，而該舉措遭到了美國的貿易關稅報復威脅。此外，意大利、英國和西班牙也已經開始著手實施數碼稅或有計劃實施相關措施。

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