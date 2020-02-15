減產如箭在弦　國際油價升逾1%

國際油價六個星期以來首次錄得按周上揚，主要是市場認為產油國可能會擴大減產，從而應對原油供應前景產生的影響。紐約期油收報每桶52.05美元，升1.2%；全周則升3%。布蘭特期油報57.32美元，升1.7%。

為了應對疫情可能造成的需求影響，OPEC以及主要盟國預計將進一步擴大減產，當前的提議是額外減產每日60萬桶，不過仍需得到俄羅斯方面的支持。

受新冠肺炎拖累，原油需求前景面臨進一步的挑戰。石油輸出國組織（OPEC）同樣下調了2020年的原油需求預估，但降幅相對比較適度，僅為每日20萬桶。

另外，國際能源署（IEA）和美國能源信息署（EIA）已經雙雙下調了2020年上半年的全球原油需求增長預估。

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