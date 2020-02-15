美股收市個別發展　道指跌25點

美股高開後反覆向下，尾段收復大部分失地，當中道指報29,398點，跌25點或0.09%；標指報3,380點，升6點或0.18%；納指報9,731點，升19點或0.20%。全周計，標指及道指分別升1.6%及1%，納指升2.2%。

有報道指，作為即將出台的減稅計劃的一部分，白宮正在考慮激勵美國家庭投資股票市場的方法。

個股方面，旅遊網Expedia上季扣除部分項目後每股盈利1.24美元，勝市場預期，期內收入增7.3%至27.5億美元，預約額升5.9%至232億美元。該公司並預期，今年盈利可達雙位數增長，似乎無懼疫症導致全球旅遊業吹淡風，刺激股價收升逾11%。

晶片商Nvidia上季每股盈利1.89美元，勝市場預期，並唱好盈利前景。多家大行上調目標價，平均由上周的247美元升至逾280美元。Nvidia股價收市漲7%。

數據方面，美國公布，1月零售銷售按月增長0.3%，符合預期，去年12月亦為0.3%。扣除汽車後，1月零售銷售按月亦增長0.3%，符合預期，惟低於去年12月的0.7%。1月進口價格指數按年增0.3%，略高於預期增0.2%，惟低於去年12月的0.5%。分析指出，美國1月消費者支出似乎進一步放緩，其中服裝店銷售額跌幅創2009年以來最大，或引發經濟能否持續溫和擴張的擔憂，因消費佔美國整體經濟增長比重達七成。

－－－－－－