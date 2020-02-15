新冠肺炎：高盛料打擊銅需求　3個月目標價降至...

新冠肺炎持續擴散，嚴重打擊經濟。高盛表示，疫情令中國工業活動減慢，在基本預測疫情於第一季受控下，此疫情及其他「重大」全球連鎖影響所構成的破壞，將導致全年市場對銅的需求減少30萬噸。

高盛將3個月銅價的目標由原先每噸6,300美元，下調至每噸5,900美元；12個月銅價預測亦下調500美元，降至6,500美元。

該行分析師Sabine Schels稱，疫情對銅需求造成重大衝擊，且最受影響的是礦石加工，而非礦石開採，將導致未使用的礦石及廢料增加，預計明年精煉銅的供應將會上升。

不過，該行指出，冶煉廠的中斷或降低產量，部分可抵消需求下跌的影響，結果是全球產量有14萬噸缺口，仍較疫情爆發前預測的30萬噸為少。

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