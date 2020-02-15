【星之谷】房協樓「傻傻分不清」 或自掘按揭墳墓

香港資助房屋種類繁多，繼早前新居屋揀樓後，近日市場焦點投向即將入伙的房協「資助出售房屋項目」及市建局「港人首置先導項目」。此外，部分未能成功揀樓的居屋客亦轉戰房協二手資助房屋市場。

雖然同樣是房協樓或資助房屋，但按揭審批方法完全不同，買家必須留意細節，避免自掘按揭墳墓，本文分享一些按揭注意事項。

前身為「置安心」的房協「資助出售房屋計劃」，包括屯門翠鳴臺、將軍澳翠嶺峰及沙田綠怡雅苑，預計今年4月至5月入伙，按揭已經接受申請，無論是白表或綠表人士，最高可做9成按揭，還款期長達30年。

而更「筍」的是，雖然政府未有任擔保人角色，但銀行仍可以直接向借款人提供9成按揭，而且毋須經按證公司(HKMC)買按揭保險，慳不少保費。

不過要留意，和未補地價居屋不同，這些房協樓如果要申請9成按揭，需要提供入息證明及通過現利率水平升3厘的壓力測試，若入息最終未能過關，須尋找擔保人幫忙。

基本上，上述資助房屋按揭批核準則和私樓相若，甚至有些位更寬鬆，例如自僱人士也可以申請9成按揭，非固定收入包括佣金可計算在內。相反，如果私樓申請9成按揭，佣金收入則被排除在外。

【港人首置盤9成按 須經按證公司】

同一時間，「港人首置先導計劃」下的紅磡煥然懿居亦可以申請高成數按揭。如果借款人要申請9成按揭，而樓價是400萬元以上，須經按證公司申請按揭保險，並須繳付保費，這是與上述房協樓按揭其中一個頗大分別。

另一個分別是，根據按證公司去年提供的指引，「首置盤」按揭申請人毋須通過壓力測試，只需要每月供款低於月入一半(即供款與入息比率不超過50%)，而當中佣金將視作收入一部分；自僱人士亦可申請9成按揭。

簡單而言，房協樓翠鳴臺、翠嶺峰和綠怡雅苑申請9成按揭，毋須經按揭保險，但需要通過壓測；煥然懿居須經按揭保險申請9成按揭，反而可豁免壓測。

不過，按證公司對於文件要求較為嚴謹，借款人須出示稅單及強積金供款紀錄，最好是銀行自動轉帳出糧。若果是自僱人士，需要提供核數師認證報告以及利得稅稅單。

【房協二手樓 9成按揭不計佣金】

另一方面，有批未能成功揀新居屋的綠表或白表人士回流到二手市場，因為種種因素考慮房協二手資助房屋。事實上，房協「資助出售房屋項目」早幾年推出的青衣綠悠雅苑，或是「市區重建項目」旗下長沙灣「大四喜」(喜盈、喜韻、喜薈及喜漾)，都可以申請9成按揭。

而房協「住宅發售計劃第二市場」下之「住宅發售計劃」及「資助出售房屋項目第二市場」，按證公司同樣提供高成數按揭，惟計算入息與私樓一樣嚴謹——申請9成按揭，佣金不能計入息、自僱人士最多只可借8成。至於哪些屋苑獲按證公司批准申請9成按，則可參考房協網站。

值得注意的是，房協二手樓如果要申請9成按揭，就算按證公司毋須要求通過壓力測試，銀行也會要求進行，確保風險可控。

現時市場最優惠按揭計劃為利率2.5%，總現金回贈率1.3%。要留意，若果現金回贈率超過1%，相關金額需要在貸款額上扣減，變相要預備較多首期。

最後溫馨提示，若果買入上述物業有添加擔保人，而擔保人本身有物業，借款人未必能借足9成，可能最盡只得8成，惟目前未有相關批核個案。

據筆者了解，銀行仍然與房協磋商當中，最終若果獲准放行，按揭保險費或會較貴，而且壓測會計算擔保人另一物業的每月供款。壓測前，供款與入息比率上限為40%，壓測後上限則為50%。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。

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