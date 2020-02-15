為連任儲彈藥？傳特朗普擬推免稅優惠 鼓勵市民炒股
2020年02月15日 09:43
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(Getty Images圖片)
美股接連破頂，據外媒報道，美國特朗普政府正醞釀推動下一輪的減稅方案，在眾多新減稅措施之一是計劃將美國家庭的部分收入免稅，鼓勵家庭投資於股票市場，意味美國可能進入「全民炒股」的大時代。
美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，若採取相關政策，影響範圍可能觸及債券與股票，但一切有待落實。白宮計劃在2020年秋初公布進一步減稅計劃，將在特朗普競選期間的某個時候出台，冀這個被喻為「減稅2.0」可有助美國中產階級的經濟增長。
根據美國多位不願透露姓名的官員稱，假設將收入不超過20萬美元(相當於156萬港元)的家庭可享有1萬美元(約7.8萬港元)的免稅投資額；但政策最終出台與否，額度將會有所變動。
不過，有市場言論認為，這項概念性的減稅方案仍然困難重重，因為任何減稅措施均需要美國國會通過才能生效。
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