1周10大驚奇：全球經濟真‧攬炒？關鍵時刻在...

2020年已過了個半月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮「趁勢」。惟受新冠肺炎疫情打擊，異象曾於1月25日大年初一警告調整來了，上周則引述美國總統特朗普發表「國情咨文」後股市走勢的往績預言，未來一個月股市平安，更相信最壞市況暫且完結，結果本周股市仍穩，投資者不妨參考一下，3月再算吧！因3月恐全球經濟會否「真‧攬炒」的關鍵時刻。

【1、內地幾近停業捱得幾耐？答案在3月！】

中國烹飪協會本周發布調查分析報告顯示，僅在農曆新年7日內，疫情對餐飲行業零售額造成約5,000億元人民幣的損失，高達93%受訪餐飲企業關閉門店。

該會指，疫情令全國餐飲業遭到前所未有的打擊，目前業界在營業收入受重創時，需承擔多項成本費用支出。有企業寄望於外賣能增加收入，惟23%受訪餐飲企業在春節期間繼續提供外賣業務，但效果不明顯。業界亦面對現金流緊張、融資貸款困難等問題。

事實上，中國餐飲業成為了今次疫情的重災區之一，除了上述數字，另有估計農曆新年前後1個月，業界損失金額達7億至8億元人民幣，不少行家的現金流只夠撐3個月，萬一疫情繼續拖下去，恐會出現大規模關店和失業潮。

中國連鎖經營協會常務副祕書長王洪濤表示，中國全國已在2月10日復工，但大部分餐廳處於關閉狀態，而行業平均人力成本佔總成本30%以上，舖租則佔10%，員工無法復工，餐廳就沒有現金流，還要支付上述兩大成本，對成千上萬的中小餐飲企業而言，若疫情持續，將進入「黑暗時刻」。

報道舉例，在武漢1月23日「封城」當天，當地知名的仟吉蛋糕就關閉了1/3門市，老板原打算繼續經營餘下門市，但因無人光顧，結果撐到1月28日後，就決定關閉武漢184家門市。若疫情持續下去，仟吉的現金流最遲在3月會出現危機。

除了現金流恐斷裂外，位於北京的快餐品牌「西粉堂」共有7家門市，今次疫情已損失數百萬元人民幣，但更頭痛的是員工無法回來上班，因大部分來自農村，而多條村都被封了，就算成功出村，火車班次也隨時可能取消，90%員工都不願冒險。西粉堂決定集中力量只開2家門市，但若疫情持續下去，無法撐過兩個月。

數據顯示，中國目前有超過1,000萬家餐飲企業，個體工商戶就佔超過95%，比起連鎖餐飲企業，個體餐飲戶的抗「逆」能力更弱。

【2、內地債務會否爆鑊？答案在3月！】

除了要關注新冠肺炎的疫情進展，中國壓力最大的「美元債」發行人「3月」將面臨對其融資能力重大考驗，在舉國上下艱難應對疫情蔓延給經濟造成影響之際，約1/10該類債券屆時將到期。

彭博匯編的數據顯示，3月將有約21億美元(約163億港元)、孳息率最少在15厘的境外票據到期，為今年到期規模最大的一個月。其中，大多數是房地產開發商發行的債券，該行業也因疫情而受重創。

●樓市前景重要指標

近期全球債券孳息率下滑後，中國高收益債溢價擴大，但風險也在上升，息差仍遠低於2018年水平。即將到來的再融資潮，將透露出置業人士對樓市的信心如何，以及官員們是否準備確保這重要行業的流動性。

Kristy Hung等彭博行業研究分析師稱，本月內地房地產銷售勢將大跌，因許多公司關閉了售樓處。根據高盛的分析，1月和2月將僅佔平常全年房地產銷售總額的4%左右。

●內房企業或掀淘汰潮

Barings英國新興市場公司債業務負責人Omotunde Lawal表示，深陷困境的發行人通常會把土地儲備出售給資金充足、實力更強的開發商，或者以其他方式實現土地貨幣化。「只有在這些渠道用盡後，我們才會開始看到那些疲弱的開發商面臨真正的壓力。」

不過，標普信用分析師Christopher Yip稱，如果這場疫情持續的時間超過數個月，有些企業可能會遭遇流動性危機。「依靠資產處置來處理到期債務的疲弱開發商，可能會發現很難完成交易，因大多數潛在買家可能會選擇後退一步。」

【3、內地債務會否爆鑊？企業違約 央行難救！】

隨着中國民企先後面對中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊，國際評級機構惠譽預期，即使中國人民銀行(即中國央行)「出手」幫助企業度過難關，但銀行因資本充足率的限制，不可能大幅放水，故無法阻擋債務違約率增加的趨勢。

該機構指出，自2014年以來，中國境內企業債券的違約數量持續攀升，當年僅5家違約，金額達13億元人民幣，違約率0.17%，但到了2019年違約個案飆至53家，金額增達1,116億元人民幣，違約率飆至1.19%。

在這些違約企業中，民企佔84%，主因是信用收縮下，中國已容許次要的企業違約，甚至國企也可以違約。惠譽預期，今年中國地方政府對於違約容忍度會提高，企業債務問題會逐漸曝露，例如近日西王集團在付息兌付日資金未能到位，就是因山東政府已無力提供支持，放任其違約。

值得留意的是，國家統計局數據顯示，中國1月消費者物價指數(CPI)按年增5.4%，遠超市場估計，並升至逾8年新高。疫情讓企業復工、生豬復養、居民採購等方面均面臨困難，禽流感的來襲又增添了新的不確定性。

市場原本預計通脹有望在首季見頂後減速，惟疫情影響物流之下，目前暫時看不到轉向了，通脹未來仍有向上的動力，會限制央行穩經濟手段。須知道「放水」是有副作用的，信貸增長太快的話，去槓桿的難度也會增加，將致使債務危機加劇。

【4、遲早冧市？疫情下A股照升 商家話好過做實業】

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國不少大城市「封城」或「封閉式管理」，市面停頓，各行各業危機浮現，惟A股僅2月3日大跌，其他日子安然度過，又怎解釋？

這無疑凸顯了中國實體經濟與股市長期脫節的事實！有對沖基金經理表示，在流動性寬鬆、交易意願上升下，股市成交量自然上升，中國股市現時不但上漲，更是去年4月以來最大成交量。由於市場預期，疫情不會改變長期經濟基本因素，令錯過了去年牛市的投資者，正利用今次調整入場。

甚至有企業家表示，現在透過股市賺錢，比透過營商賺錢更有希望，實體經濟陷入困境，但股市依然是結構性牛市。

上述企業家「好過做實業」的言論，會否令人感到不寒而慄、似曾相識？

【5、內地企業能說甚麼？全球「真‧攬炒」近眼前】

新冠肺炎來襲，內地不少廠房被迫停工，究竟情況如何？財經媒體彭博就有以下描述：

多日來，中國東部沿海城市上虞(位於浙江省)一家傘廠的老板張吉英，持續跟蹤新冠肺炎的相關消息，廠裏員工手頭愈來愈緊，打電話問她甚麼時候能重新開工。

張吉英說：「我不知道！」她的浙江星寶傘業有限公司聘請了大約200名員工。她說：「我們等候政府指示。如果只是我一個人，我可以勒緊腰帶幾個月，但如果疫情持續很長時間，中國經濟會下滑。那就糟了！」

在中國龐大的東海岸是製造業腹地，這樣的例子屢見不鮮。幾千家企業不知所措，等待當地政府下達何時復產的指令。即使復工得到批准，也可能需要幾天的時間，才能恢復滿員運行狀態，由於許多因春節返鄉的員工，受到交通管制的影響還沒有返城，但已完成訂單本就會大量積壓，因物流公司也停運了。

中國控制新冠肺炎疫情的舉措影響之大，已經遠超「震中」湖北。2019年，湖北省經濟總量達到4.6萬億元人民幣，超過波蘭或瑞典的經濟總量，佔中國國內生產總值4.6%。目前影響波及中國全國，根據彭博計算，上周頂峰時，佔中國GDP近69%的省份均處在關門歇業狀態。

湖北省本身並非出口重鎮，但中國東部沿海的工廠，卻已緊密地融入到全球的供應鏈中，故工廠停工可能會導致南韓和印度的生產線中斷。換言之，全球供應鏈正可能出現不能逆轉的改變！聯儲局會也警告，「嚴重的困苦」可能蔓延至美國和全球市場，由於中國對全球經濟貢獻高達17%左右，全球「攬炒」不足為奇！

【6、中國供應鏈恐生變 全球正經歷結構轉變】

講起中國的影響力，當今是世界上最大的出口國，惟本周有報道指，目前可能見證着中國出口見頂，之後可能不會再繼續擴大。

據世界貿易組織(WTO)資料，去年第3季中國出口佔全球比重達14%，仍略低於2015年第4季15%歷史高峰。由於中國去年出口仍強勁，故去年第4季有可能高於15%，惟受疫情影響，「15%」肯定不會在今年首季再現，而且可能以後也很難再看到。

雖然疫情影響往往短暫，但這並非打擊中國出口的主因。報道指出，疫情可能只是對中國出口「添加」的打擊。事實上，中國的出口早已受到中美貿易戰的影響，讓歐美企業紛紛移轉生產線。

總括而言，雖然中國未來幾年仍會是龐大的經濟體及世界工廠，但與世界的關係「正出現結構變化」，並非疫情結束就能反轉，這將對世界各國及企業產生相當的影響，投資者絕不能忽視「脫鈎」風險。

另外，值得留意的是，代表印度逾900家藥廠的印度製藥商協會本周估計，倘中國疫情持續，原料藥供應將於4月起中斷，全球維他命及抗生素產量很可能受到最大衝擊，因為印度是這兩種藥品的主要產國。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周五(14日)表示，未來兩周將是新冠肺炎疫情對全球經濟影響的「關鍵時刻」。

【7、美重現金融海嘯前情景 家庭債務勁增4.6萬億】

講完中國經濟對全球影響的概況，「世界一哥」美國也絕非安然無恙！美國紐約聯儲銀行本周披露，2019年美國家庭負債較2018年度增加6,010億美元(約4.68萬億港元)，為2007年以來最大年度增幅，當時正值2008年全球金融海嘯前夕，總債務金額更是新高。報告指出，因買樓持續低息，造成按揭額度不斷攀升，是美國家庭債務破頂的主因。

總結來說，美國家庭債務在連續22季增加後，去年底總額達到14.15萬億美元(約110萬億港元)。2019年第4季美國按揭新增額度創2005年第4季以來新高，信用卡與汽車貸款的欠款也債台高築。

事實上，為促進經濟增長，美國聯儲局去年減息3次，累計幅度0.75厘，吸引不少人買樓。不過，債務負擔對部分美國家庭已構成傷害，紐約聯儲銀行警告，愈來愈多的信用卡債務人沒錢還，特別是年輕人。2019年美國年齡介乎18歲至29歲的持卡人，其中有4.3%拖欠卡數。相比之下，30歲至39歲的持卡人中，僅有2.8%未按時還款。

【8、美貧富差距擴大！1%有錢人揸50%美國股票】

除了家庭債務響警，美國貧富差距日益拉闊，尤其是股票投資方面，隨時會引發社會動盪！高盛研究發現，截至去年9月底止，1%最富有的美國人破紀錄持有56%由個人持有的股票，相當於21.4萬億美元，這包括上市公司及私人公司的股份。期內最貧窮的90%美國人，持有4.6萬億美元股票，佔整體僅12%，這反映過去10年工資增長呆滯，令很多美國人不能把財富投放於股票上。

研究又顯示，自1990年以來，最有錢1%美國人，淨買入1.2萬億美元股票，其餘美國人則淨沽出逾1萬億美元股票。高盛相信，美國經濟加速增長，股市上升，應可支持美國最有錢一族繼續吸納股票。

事實上，儘管經歷科網泡沫及金融海嘯，但整體美股自1990年以來累漲逾9倍，得益大部分都是歸於有錢人。

【9、全球「真‧攬炒」 亞洲神秘之國也遭殃】

說回今次新冠肺炎來襲，影響確實是全球性，即使是「神秘之國」亦難幸免！本周有報道指，北韓為避免冠狀病毒而關閉與中國邊境的決定，恐怕連繞過國際制裁的渠道也一併封鎖，將重挫其得來不易的經濟復甦，並給領袖金正恩帶來壓力，迫使其重啟與美國總統特朗普的「核談判」。

根據聯合國貿易和發展會議估計，北韓2018年時經歷了最少10年以來最大的經濟蕭條，2019年經濟則轉為增長1.8%，與中國進口激增的數據脗合，表明經濟活動和貿易有所增加。(附圖一及二)

報道引述聯合國報告顯示，去年北韓加強走私煤炭，其中大部分運往中國。負責監測北韓制裁執行的小組呈交報告稱，北韓去年單是1至8月就獲得了3.7億美元(約28億港元)的出口額度。

然而，近期北韓恐怕「出事」了！據情報顯示，該國燃油價格上漲、港口活動減少，以及火車和航空運輸暫停，已顯示出對經濟的初期影響。與此同時，北韓可能已出現新型冠狀病毒病例，惟官方一直否認。近期有南韓媒體報道，因實施新檢疫程序，北韓南浦港的活動減少、柴油價格急升36%。

另外，封閉的邊界也將切斷旅遊，而旅遊業正是北韓獲得硬通貨(即較具保值能力的國際貨幣)的重要渠道之一。若經濟持續受打擊，金正恩將更難繼續抗拒特朗普的要求。

【10、終極攬炒！之後面對超級通脹？央行玩完？】

隨着疫情持續，令篤信全球「通脹」回歸的人士看到新希望！這些「先知」們預言，央行將措手不及。

管理資產規模300億美元(約2,340億港元)的對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin上周警告，美國絕對沒有為通脹環境做好準備。事實上，他並不孤單。美國銀行證券經濟研究負責人Ethan Harris在1月撰寫了題為「通脹：死亡之談被大大誇大」的報告，警告不要因過去的「虛幻曙光」而產生自滿情緒。

Algebris Investments基金經理Alberto Gallo更大聲疾呼地警告，美國或英國維持太過寬鬆的貨幣政策，會否犯下「政策錯誤」？

這些說法表明，就業市場緊張導致通脹回升，有可能使決策者匆忙逆轉他們的超低利率，並取消債券購買計劃，即俗稱「印銀紙」。

巴克萊行政總裁Jes Staley表示，如果就業市場開始對工資施加愈來愈大的壓力，且疫情令供應鏈破裂，生產率下降，並且開始看到通脹時，央行要糾正貨幣政策就有很長的路要行。

值得留意的是，目前全球正處於「意料之外」，這絕非「吉兆」！在中國，由於運輸中斷推高了食品價格，疫情使1月通脹達到8年最高；挪威1月亦意外地錄得價格飆升；捷克央行上周加息，可能是今年迄今全球唯一一次提高利率，以試圖控制消費價格；瑞典央行計劃在2019年底從負借貸成本中退出，認為通脹足夠強勁。

別輕視「小國」的徵兆，這往往是「礦坑裡的金絲雀」。

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