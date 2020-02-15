新冠肺炎：集友銀行推抗疫措施　包括住宅按揭「還息不還本」

為協助抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情對香港多個行業帶來的影響，集友銀行推出一系列金融優惠和便利措施，致力紓緩客戶的短期資金周轉壓力，與客戶共度時艱。

【支援個人客戶的措施】

1)提供物業按揭貸款「6個月還息不還本」計劃，紓緩每月供款壓力。由於零售、餐飲、 旅遊及酒店、運輸、娛樂服務等行業受疫情影響較為嚴重，由即日起至2020年6月30日， 從事該等行業的客戶於該行正常供款12個月或以上，可就其物業按揭貸款申請延期還本安排，自生效日起計的6個月內，暫時毋須償還本金，只需繳付利息，並可獲豁免有關申請的手續費。

2)提供費用優惠或豁免，助力社區防疫工作。在目前共同抗疫的非常時期，受疫情影響的客戶，如因特殊情況的相關手續費、利息及罰息等可申請豁免。此外，為對所有前線醫護人員表示支持，由即日起，為從事醫護行業的現有及全新客戶提供永久豁免「集友理財」低結餘服務月費優惠。

【支援企業客戶的措施】

1)推出「中小企抗疫應急貸款計劃」，解決短期資金周轉。有見中小企業受疫情影響而出現資金周轉需求，由即日起至2020年6月30日，為符合貸款條件的中小企業客戶提供6個月期限的小額短期應急融資，並免除申請手續費。

2)加強對抗疫持定企業專項貸款的支持，促進防疫物資供應。為全力支持衛生防疫、醫藥和防護用品、醫院、公共衛生基礎設施建設、與防疫相關的科研和技術改造等疫情防控領域企業，將安排特快貸款審批，優先為這些企業提供信貸資金，致力滿足其融資需求。

3)多項過渡性安排，積極協助現有客戶化解資金風險。由即日起至2020年6月30日，對於受疫情影響的現有中小企業客戶，將提供相關過渡性安排和免除申請手續費，包括給予貸款利率優惠或最長6個月還息不還本，以及可視乎情況給予再延長6個月償還本金的安排。大中型企業若在原額度期間內還款紀錄正常，到期授信可申請原授信額度展期，以緩解資金壓力。

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