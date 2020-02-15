新冠肺炎：上海國資企業免收中小企2個月租 料涉25億人幣
2020年02月15日 15:57
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(中新社圖片)
上海市國資委主任白廷輝稱，按照《上海市全力防控疫情支持服務企業平穩健康發展的若干政策措施》，上海對符合條件的中小企業承租國有企業經營性房產實施免除今年2月、3月租金。
據初步統計，租賃涉及中小企業合計約3.5萬個，總面積約2,000萬平方米，上述兩個月減免租金共計約25億元人民幣(下同)。
他又指出，截至2月14日，市國資委系統金融服務類企業已累計投放央行再貸款6.21億元，該市「28條政策」明確的LPR減25個點子的貸款亦已實質性啟動。同時，金融服務類企業積極出台各項支持政策，開展線上融資及快速理賠等金融便捷服務，向重點企業投放應急貸款85.62億元，發行疫情防控專項債券26億元。
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