股神巴菲特買入生化股Biogen　減持銀行股

股神巴菲特的投資旗艦巴郡周五向監管機構披露，截至去年底止第4季，首次買入美國生化公司Biogen，涉資1.92億美元，他之前已吸納一隻以色列藥廠股Teva。

巴郡亦披露，上季在美國超級市場Kroger的股票持倉規模增加至5.49億美元。巴郡2018年沽清美國最大零售商沃爾瑪股份，轉移開始吸納Kroger。

受消息刺激，Biogen及Kroger股價在美股市後交易時段分別升1.6%及5.6%。

巴郡上季其他增持股份還包括西方石油(Occidental)、家居裝修用品零售商RH、油砂公司Suncor，以及通用汽車(GM)。

與此同時，巴郡上季減持多隻銀行股，包括富國銀行、高盛及美國銀行，其中高盛的減持金額達15.1億美元。

至於巴郡的最大股票持倉依然是蘋果公司，截至去年底止價值720億美元。

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