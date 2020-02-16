陳鳳珠：港股或有望拾級而上

港股受北水流入的支持下，補回1月份的下跌裂口，亦重上250天線，預期恒指走勢或會逐步好轉。中國人民銀行持續利用貨幣政策工具，以維持市場的資金流動性充裕，市場憧憬內地將會加大財政力度，以支持企業營運及經濟發展，預料港股仍有機會拾級而上。

儘管市場憂慮疫情或會影響中美貿易協議，原先第一階段要求內地於未來兩年增加購買400億美元的美國農產品，而美國已表示內地並未因疫情而推遲或減少購買美國農產品的計劃，預期內地應會繼續落實協議內容。

除人行繼續推動資金落入中小微企業，並有效促使融資成本下降外，部分企業亦推出特殊措施，以支援中小企的發展。阿里巴巴集團與螞蟻金服集團計劃減免平台商家的經營費用、提供免息低息貸款、補貼供應鏈及物流，如針對快遞員提供攬收補貼、免費保險等措施來推動快遞網絡的恢復。

此外，部分企業正向銀行申請貸款，以參與防疫工作，雖然不少內地企業延遲復工，或因疫情影響業務經營情況，但內地的企業將積極配合中央，加強對中小企的扶持，以穩定經濟發展。預期大部分內地企業於今年首季的盈利將下跌，但當疫情受控，預期生產力及消費力將釋放，加上若中小微企業受政策支持，估計實體經濟受損害的程度有望減輕。

另外，深圳及杭州分別推出物管補助政策，深圳市表示各區政府對轄區物業管理服務企業的疫情防控服務，按在管面積每平方米0.5元人民幣(下同)的標準，實施兩個月的財政補助；而杭州西湖區亦對物管企業因防控疫情的額外成本最高給予90%補助，總額不超過10萬元人民幣。預期將會有其他地方政府推出相關政策，中央亦可能提供優惠措施，料有助減輕物管企業因防疫工作帶來的財政壓力。

其實，深圳市政府就疫情推出多項扶持政策，涉及100億元的財政支持，以及減免、補貼及緩繳等方式為企業減輕負擔，涉資約600億元人民幣，當中包括免徵受疫情影響的企業3個月房產稅鎮土地使用稅、政策性融資擔保機構擔保費減免30%等。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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