曜熊理財：債劵基金今年必備

新冠肺炎疫情發生以來，中港金融市場大幅波動，目前疫情防控工作到了關鍵階段，兩地股市反彈亦告完成，再次尋底，現時最重要的當然是身體健康，投資策略亦是以保本為上，今年債劵基金是必備首選。

受到影響，全球貨幣政策將維持寬鬆的格局，特別是中國的貨幣政策，而在寬鬆信用背景下，今年降准降息等寬鬆貨幣政策仍然可期。同時，從外部客觀來看，美國聯儲局短期亦不會加息，貨幣政策保持稳定，全球央行政策也是差不多，有利債劵市場。

在中國配合寬鬆貨幣政策，一般會有寬信用、寬財政等相應的政策先後推出以穩定經濟。隨後，積極財政政策要更加進取；穩定就業、金融及外貿，揭示了下個階段穩中求進的總基調，保持經濟、社會大局穩定。

今年投資最重要是控制風險，信用風控是每個基金公司固收團隊的核心競爭力。整個風控的構建，信用研究員的團隊和實力，以及基金經理本身對信用理解的深度，都會影響投資組合會否發生踩雷的狀況。

投資像一場馬拉松長跑，不在於短時間內跑得多快，更在於在整個過程中能夠平穩發揮，從而取得最終的勝利，保持身心康泰，以及頭腦清醒最為重要。今年貨幣政策維持寬鬆與經濟基本面持續走弱，對債市仍較為有利，中長期債券收益率仍存在下行空間，債市基金值得期待。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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