陳樂怡：騰訊及阿里料為遠程辦公大贏家

市場對於新冠肺炎疫情憂慮稍為緩和，支持港股近期重上牛熊分界線。受到疫情衝擊，恒指由1月高位29,175點，最多曾跌至26,145點，目前已收復一半跌幅。在疫情尚未取得明顯進展的情況下，港股上升空間有限，料於28,000點將會有明顯阻力。未來一周重磅藍籌股如滙豐控股及中國平安將會公布業績，預料將成為市場焦點。

疫情受惠股高位集資配股活動增加。其中，線上零售股香港電視，以每股5.15元配售9,000萬股股份，配股價較前收市價折讓約14.31%。在線教育股網龍亦公布，以每股23.7元配售3,300萬股，較前收市價折讓9.5%。再加上，內地非湖北省疫情初現穩定迹象，投資者憂慮稍緩，疫情受惠股熱潮暫時降溫。配股消息公布後，股價顯著回落。投資者宜留意疫情除了為公司業務帶來短期刺激作用外，還能否藉此改變大眾生活模式，為企業帶來實際長遠機遇。

其中，遠程辦公概念長線料會受惠。無疑隨着疫情逐步好轉，企業人員將從遠程辦公模式，返回傳統辦公模式。但經此一役，預計企業將分配更多的資源投向遠端辦公，提供更大的靈活性，應對不可預見的變化，故此次疫情將為行業發展的催化劑。預期未來遠端辦公軟件的發展，將需要支持用戶全方位的日常辦公需求。由於騰訊及阿里巴巴擁有許多不同的在線應用程序，可以為企業提供全面的解決方案，預期將成為遠程辦公的實際贏家。

隨着內地逐步復工，投資者可將焦點轉移去停工重創股，如基建建材及內房。國務院表示，部署在抓好疫情防控的同時，需要加強經濟運行調度和調節，推動重大項目盡早開工和建設，防止大規模裁員。

事實上，中國政府除了從貨幣政策入手之外，財政政策亦更加積極。財政部提前下達2020年新增地方政府債務限額8,480億元人民幣(下同)，加上此前提前下達的專項債務1萬億元，共提前下達2020年新增地方政府債務限額18,480億元，按年增長30%，預計將會加快推動基建項目進展。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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