葉尚志：友邦78元以下可吼　目標位係...

回顧港股近期表現，因受到新冠肺炎疫情的影響，市場在農曆新年前後出現拋售，恒指在本月3日最低曾見26,146點，但隨着長線資金的進場介入，將市場由恐慌拉回到理性狀態，而近日更見有出現亢奮表現。

事實上，疫情最終是會過去的，我們還是維持這個觀點看法，但恒指短期升勢確實有點過快過急，甚至已差不多完全修復春節後的拋售跌幅(恒指春節前的收盤價為27,950點)，要注意港股有進入短線尋頂階段，操作上，建議要注意短線追高的風險。

該股在去年底、今年初展開的升勢，主要受到內地開放保險業的消息帶動。從今年開始，內地將解除外資對壽險企業的持股比例限制，而友邦亦率先行動，申請將內地分公司改為全資子公司，有助促進其於內地的擴張，也有利公司提升部門效率，並且可以參與更多資產類別的投資。建議可於78元以下吸納，止蝕位70元，目標價看90元。

第一上海首席策略師葉尚志

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