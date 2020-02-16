鄭勤龍：融創中國中短線夠值搏？

「大有」卦的卦象為日在天上，抑惡揚善之象，近月新冠肺炎疫情令人心惶惶，不少市民害怕外出會被感染，令房屋銷售額下跌，融創中國為防止疫情繼續蔓延，向武漢市提拱不小於1.1億元人民幣的物資，包括防控區一線醫護人員及患者所需要的口罩、防護服、消毒液、護目鏡及醫療用品等。

《序卦傳》曰：「與人同者物必歸焉，故受之以大有。」作為內房行業龍頭之一的融創中國，其在一二線城市的可售貨值充裕，相信在疫情過後，集團將能受惠於被延後了的購房需求。

「鼎」卦為建立新秩序的象徵，因此凡事以創新為宜，不能墨守成規，融創中國在日前推出的買樓50日取消交易期營銷措施，或能有效地吸納並紓緩對新冠疫情有所擔憂的準買家及其疑慮。

此外，由於市場憧憬人行下調LPR可紓緩內房企業的融資成本，使內房股普遍向好。在易經中，「火」元素必須依附「木」元素，火勢才可得而延續，由於春天木旺，因此有利於融創中國股價的中短線走勢。

玄學金融家鄭勤龍

－－－－－－