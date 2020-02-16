鄺紫珊：A股市盈率吸引　首季宜擇機分批入市

受新型冠狀肺炎疫情影響，過去兩周國內很多經濟活動都處於中斷或半中斷狀態，由於其對全球供應鏈、貿易及旅遊等有一定影響，讓全球經濟的不穩定提升，預期全球第一季的經濟增長將明顯受到衝擊。

第一季經濟增長如何？很大程度要視乎疫情是否能夠迅速得到控制。全球央行貨幣寬鬆預期將延續，但以目前情況觀察，中國第一季國內生產總值的增長受負面衝擊也在所難免。疫情過後，相信政府將推出刺激經濟政策，扶助企業度過難關。如果疫情可以順利受控，預期對經濟的影響將會是短暫，維持一至兩個季度，故全球經濟應該不會就此轉向衰退。

與2003年「沙士」疫情時期比較，如今中國在全球經濟體中扮演的角色更顯重要，而是次疫情爆發，受波及的國家明顯更廣泛。不難理解的是國內居民的移動力，現時國內人赴外地旅遊、讀書及公幹的機會明顯較當時為高，故疫情也很快波及全世界，讓病情控制更具挑戰性。去年，中國有1.3億人口前往世界各地旅遊，而沙士時期僅有2,000萬人次，當時亦因貿易原因，不少國內人需要來往非洲，但當時非洲的醫療資源貧乏，最後讓疫情肆虐當地。

投資者需要注意的是，即使未來疫情受到控制，第一季全球經濟增長率仍受影響，估計佔差不多一半的衝擊是因國內經濟增長下調，另一半原因則因為其貿易夥伴、以及全球旅遊及相關產業受到衝擊。即使疫情過後，各行各業逐漸回復，整體影響很可能也會延續到下半年。

後市行情將以疫情發展情況為觀察重點，疫情目前處於升級階段，考慮到今次疫情的突發性及政府應對措施的廣泛性，網路遊戲、線上培訓及醫藥類股份相對是受惠板塊。消費電子、新能源汽車及半導體等受壓較深，但由於有關行業正處於上升趨勢，其調整時可趁低布局。

倘若國內廠房順利復工，而疫情緩和，對於市場的恐慌將會有很大程度的解除。就投資角度而言，內地A股目前市盈率約11.5倍，低於中位數12.2倍，甚具吸引力，投資者可以中長線趁機分批布局，並可考慮於首季有調整時擇機入市。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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