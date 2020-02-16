潘梓生：油價欠缺反彈力

近期股市明顯反彈，分析認為是因市場覺得新型冠狀肺炎疫情快將改善，經濟很快回暖，因此聰明錢先行進場，後市仍可看高一線。不過，從大宗商品價格可見，此等分析並不全面，銅價及油價等雖略見回穩，但升勢明顯欠奉，反映市場仍然擔心製造業狀況轉機仍未出現，也未見買盤積極跟進。

再者，市場預計中國將實施貨幣政策推動經濟，人民幣因此也難以轉強，在中國貨幣購買力減弱的情況下，似乎也難以寄望中國將增大採購原材料，商品價格相信仍需低迷一段時間。

中國當局為保經濟，正在放口風希望製造業等盡早復工，不過，疫情重點在於傳染性強，加上對醫療體系的負荷重，除非疫情傳播速度能夠被控制，否則急進復工只會得不償失，故短期內商品反彈空間將相對有限。

另外，市場正關注油組會否因近期油價低迷而提前開會，並加大減產力度，但筆者認為，油組在現時疫情仍處於不明朗期之際，將不會作出如此倉促的決定。

油價現時處於超過1年低位以下作窄幅整固，走勢仍然不算樂觀，短期油價將繼續處於每桶49.2至52美元之間徘徊。技術上，除非油價能夠突破52美元，否則難以確定跌勢已經回穩。相反，若油價繼續往下失守49.2美元，後市將仍然十分悲觀，相信屆時油價跌至46美元才見支持。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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