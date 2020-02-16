郭家耀：吉汽潛在合併惹關注　後市睇高一線？

吉汽稱，成為一家強大的全球集團，將可實現成本結構和新技術開發的協同作用，以應對未來挑戰。業務合併後，將保留吉利、富豪、領克及極星每個品牌的獨特性。

現時已在斯德哥爾摩上市的富豪集團，總市值達3,000億元，相對目前吉汽現時市值約1,260億元。富豪集團表示，將與吉汽成立聯合工作小組，向各自的董事會準備重組方案。吉汽指出，尚未制定建議交易的具體時間表或詳細計劃，建議交易一旦實現，將受限於公司及富豪集團各自董事會和股東的批准，監管機構的批准，以及當時市場情況。市場對今次合併建議反應正面，合併成功將令吉汽業務獲得先進技術，雙方之間的合作可在營運及財務上產生巨大的協同效益。

若兩者合併成功，將成為一家擁有超過8萬名員工、年產量愈200萬輛的汽車製造廠，成為區內領先的生產商。市場相信，合併可帶來多方面好處，首先，富豪汽車2019年在中國的銷量僅為16.1萬輛，約佔其品牌全球銷量的23%，低於在內地同樣成立合資企業的國際品牌如奧迪、寶馬及奔馳。富豪汽車將可在生產及銷售策略上更多與吉利合作，增加市場份額。

另一方面，富豪及吉汽可在電動車發展上更多合作，目前富豪在電動車銷售佔比不高，透過吉汽在電動車的生產技術及量產的經驗，兩者將可帶來更大協同效應。對吉汽而言，加強與富豪合作，將有助提升品牌認受性，長遠有助產品平均售價上調。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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