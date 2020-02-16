【星期一‧炒啲乜】疫情左右大市　投資者慎防風險點部署？

新冠肺炎疫情未見受控，繼續拖累全球，而各國為應對疫情，正設法去刺激本已疲弱不堪的經濟環境。據報，爭取今年大選連任的美國總統特朗普，擬部署新一輪減稅方案，其中考慮激勵美國家庭投資股票市場，變相全民炒股。美股上周五收市雖然個別發展，但全周計，三大指數仍升1%至2%。

外媒報道，受累疫情帶來的不確定性，中國擬推遲全國兩會至3月底或更遲舉行；但A股走勢仍算硬淨，且外資積極買貨，兩個交易周連續錄得淨買入。港股同樣連升兩周，恒指上周累漲411點或1.5%，並一度直逼兩萬八關。

後市走勢仍好大程度受疫情影響，投資者要做好風險管理的同時，不妨參考以下的專家財經分析及建議，為投資作準備。

1、【陳鳳珠：港股或有望拾級而上】

2、【曜熊理財：債劵基金今年必備】

3、【陳樂怡：騰訊及阿里料為遠程辦公大贏家】

4、【葉尚志：友邦78元以下可吼 目標位係...】

5、【鄭勤龍：融創中國中短線夠值搏？】

6、【鄺紫珊：A股市盈率吸引 首季宜擇機分批入市】

7、【潘梓生：油價欠缺反彈力】

8、【郭家耀：吉汽潛在合併惹關注 後市睇高一線？】

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