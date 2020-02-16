新冠肺炎：港府料打擊經濟勁過沙士　財赤創歷來新高

財政司司長陳茂波在其網誌表示，今次新冠肺炎疫情對香港經濟實質影響頗大，程度可能高於2003年時沙士對經濟的打擊。受影響的已不再局限在零售、飲食或旅遊相關的行業，這種「海嘯式」的衝擊，可能令失業率急速惡化。

由於外圍經濟環境複雜多變，疫情對內地的經濟影響仍有待觀察。香港除疫情外，又未完全走出去年社會事件的陰霾，令人不得不對短期的經濟展望維持審慎的態度，財政赤字可能會維持一段時間，具體數字在即將發表的預算案中，會詳細交代。

港府自去年下旬開始，先後公布多項紓困及抗疫政策及措施，大大增加了政府的支出。市場質疑長遠而言香港在財政上是否能夠承擔。陳承認2020/21年度的預計財政赤字，以金額計可能是歷來最高。背後的主因，除了是推出逆周期紓困措施支撐經濟，也因政府近10年的經常性開支持續大幅增加，以及經濟轉弱令政府來自稅收和土地的收入顯著減少。

他指出，解讀財政赤字須考慮的不單是赤字的幅度，或數字相等於生產總值的比例，同樣重要的是檢視赤字的成因。例如支出的性質，是必須的經營開支還是可加可減的「派糖」措施；是年復年的經常開支還是一次性開支、或特殊情況下的額外特別開支。

特區政府現時的財政儲備，容許政府近期可持續推出逆周期措施，以穩住就業，支撐經濟。不過，為確保公共財政的穩定，未來在考慮新增的開支，尤其是經常性開支時，必須更注意財政上的可持續性，量入為出。另一方面，做好發展經濟的工作，保持經濟增長的動力、找尋新的增長點來增加政府收入以支撐各項公共服務和社會建設，將繼續是非常關鍵的一環。此外，政府亦需努力突破各種窒礙經濟發展的制約，包括土地、人才及勞動力方面的短缺，為經濟發展創造容量及更有利的條件。

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