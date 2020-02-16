傳5G版iPhone擬棄用高通天線　原因係...

外媒報道，蘋果公司(Apple)對高通提供的QTM 525 5G毫米波(Millimeter-wave，mmWave)天線模組的設計「有所顧慮」，因為它「不符合其新手機所要求的時尚工業設計感」。儘管高通仍會向新iPhone提供5G數據機晶片，天線模組將由Apple自行開發。

據報，Apple計劃在iPhone上使用自家製天線，除了是出於設計上的考慮，也希望盡可能減少高通元件用在iPhone的比重。不過要實現用自家製天線亦非易事，原因適用毫米波網路的5G天線，要比設計其他類型的天線更加困難，因為它們得發送和接收更高頻率的信號，這讓容錯的空間更小。不僅如此，5G的效能表現也取決於天線的設計。

另外，Apple也在開發用於未來新iPhone的自家數據機晶片，但因為這項技術還沒有完全準備好，所以在此之前，仍將依賴高通的5G數據機晶片。在英特爾退出流動數據機晶片的開發市場之後，Apple便收購了英特爾的數據機晶片業務，這將加速Apple開發自家的晶片技術。

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