機管局：機場1月客運量跌12%　料2月持續向下

機場管理局周日(16日)公布1月份航空交通數字，香港國際機場客運量、飛機起降量及貨運量均較去年同期下跌。其中機場客運量為570萬人次，按年下跌了12%；飛機起降量為33,210架次，下跌了9%；貨運量跌10%，至35.9萬公噸。

機管局指出，上月往來內地、南韓及東南亞的整體客運量錄得最顯著跌幅。訪港旅客量仍然疲弱，按年下挫43%。然而，於農曆新年假期間本地居民外遊人數急升，帶動月內香港居民客運量躍升25%。

貨運量減少是由於內地廠房及企業於農曆新年期間休息，同時主要受到進口及轉口貨運量分別下降15%及10%所致，期內出口貨運量按年下跌9%。在主要貿易地區中，上月往來東南亞及北美洲的貨運量跌幅最為明顯。

於過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別下降5.7%和2.8%，至7,080萬人次及416,445架次；貨運量則錄得480萬公噸，按年下跌6.6%。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機場的航空交通量受到1月底新冠肺炎爆發及社會形勢等多項因素影響，預計因航空公司暫停航班及不同市場的政府機關實施出入境限制及檢疫措施，2月份的交通數字將持續向下。

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