峻弦三房戶劈至1000萬易主 低銀行估價15%
2020年02月16日 14:03
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利嘉閣地產高級聯席董事徐永全表示，該行新近促成牛池灣峻弦6座高層E室成交，單位實用面積約713方呎，建築面積約918方呎，三房一套間隔，望開揚山景。單位放盤約半年，業主最初叫價1,180萬港元，經議價後大減180萬或約15.3%，終以1,000萬元獲買家承接自用，折合實用面積呎價約14,025元，折合建築面積呎價約10,893元，較銀行估價1,180萬元低180萬元。
據悉，原業主於2014年9月以約839萬元購入上址，持貨5年轉手帳面獲利約161萬元，物業升值約19%。
徐補充，峻弦同類戶型單位去年11月以1,120萬元成交，故是次成交價較早前同類成交低約11%。
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