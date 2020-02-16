新冠肺炎：內地40天春運期料客流量劇減45%

外國傳媒報道，中國交通運輸部副部長劉小明表示，在2月18日結束的為期40天春運期間，預計客流將按年大減45%。從1月25日到2月14日，民航日均運輸旅客47萬人，是去年同期的1/4。中國民航局副局長李健說，2月15日至23日的客流量不足高峰時期的1/10。

在當局封鎖了該國大部分地區後，疫情已重創中國的交通運輸業。超過50個國家對中國施加旅行限制。

疫情爆發的時間與春運期間重疊，原本數以億計中國人的出行料將達30億人，因各人可能要轉乘數次才能到達目的地。不過，交通運輸部2月3日表示，農曆新年假期境內出行人次銳減73%，至1.9億左右。細分後，火車出行人次大降67%，航空出行人次驟減57%，公路和水路出行人次均急跌70%以上。

如是者，當地航空公司一直在苦撐。根據花旗的研究顯示，中國南方航空在1月下旬和2月初取消了45%的航班，這取消比例是中國前幾大營運商中最高的，其次是國航和東方航空。

據幫助車隊營運商追蹤其車輛的系統提供商G7 Network稱，貨櫃車運輸業也陷入癱瘓，一些貨運量更降至去年高峰水平的1%。

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