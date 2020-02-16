全球經貿戰：美國未鬆手！擬阻中國研發民航客機

外國傳媒引述消息人士透露，美國總統特朗普政府正考慮禁止通用電氣(GE)與法國Safran合資的CFM國際(CFM International)，向中國出口飛機引擎CFM LEAP-1C，這可能影響中國自製噴射客機C919的研發，為中國進軍民航業帶來不明朗。

據稱，潛在限制的產品可能包括商用飛機的其他零組件，包括Honeywell生產的飛行控制系統。

消息人士表示，相關議題料在周四(20日)會議上討論，並於2月28日召開與中美貿易相關的內閣會議。

報道指出，美國政府憂慮中國企業透過逆向工程，獲得製造引擎技術，繼而損害美國商業利益。據悉，中國C919目前正進行試飛，並計劃2021年投入客運服務。

－－－－－－