新冠肺炎：南韓警告倘疫情升級　恐多近8萬人失業

外國傳媒報道，南韓經濟研究院發表分析報告指出，若目前的疫情升級至2015年「中東沙士」水平，預計訪韓外國遊客數量將減少165萬人，料南韓旅遊業將損失8.6萬億韓圜(約565.38億港元)，與旅遊業相關的附加值將減少4萬億韓圜(約262.97億港元)，合共損失逾827億港元，就業職位將減少7.81萬個。

該研究院估計，南韓批發零售和商品中介服務業將失去4.05萬個職位；住宿和餐飲業則分別減少1.58萬和1.5萬個職位。

若疫情未升級至2015年「中東沙士」般水平，而是升級至2002至2003年「沙士」水平的話，前往南韓的外國遊客數量將減少125萬人，旅遊收入將減少3.2萬億韓圜(約210.37億港元)，旅遊業產值和附加值則將分別減少6.1萬億韓圜(約401.03億港元)和2.8萬億韓圜(約184.08億港元)。

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