新冠肺炎：全球攬炒格！阿根廷經濟支柱正動搖

外國傳媒報道，中國是阿根廷主要貿易夥伴及第2大出口市場，惟受疫情衝擊，阿根廷銷往中國的牛肉和大豆需求及價格下降，而中國輸往阿根廷的電子零件也難以進口，正打擊阿根廷貿易及經濟支柱。

阿根廷經濟和國際貿易顧問Marcelo Elizondo周六(15日)指出，目前中國經濟放緩將對阿根廷帶來負面衝擊，其中，中國消費大降影響阿根廷輸出農產品，尤其是肉類、油類，以及水果，特別是阿根廷75%牛肉是輸往中國。

有報道指出，過去一個月，阿根廷牛肉冷凍廠向中國的出貨量已減少30%，許多公司開始減少員工加班或強制員工休假。另邊廂，阿根廷是大豆出口國，70%相關產品是輸往中國，中國亦是世界最大的油籽市場，可決定大豆商品的價格。自疫情爆發後，從1月21日至2月3日，芝加哥期貨市場的大豆價格已下跌6.13%，直接打擊阿根廷農業出口。

除了出口，阿根廷亦從中國進口大量電子零件和化學產品，Elizondo表示，中國工廠停產，物流業因運輸和港口關閉而癱瘓，造成產業鏈中斷，嚴重影響阿根廷進口業。

數據顯示，中國、美國，以及巴西是阿根廷首3大貿易夥伴，而中國是阿根廷出口的第2大市場，僅次於巴西，也是第2大進口來源。2018年阿根廷與中國整體貿易額160億美元(約1,248億港元)，阿根廷對中國更是享有貿易盈餘。

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