新冠肺炎：全球攬炒格！澳洲恐失逾300億　首季經濟危

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情正打擊澳洲出口商，重挫澳洲鐵礦石、液化天然氣、龍蝦、羊肉，以及仿生耳技術等出口。有經濟專家估計，恐使澳洲經濟損失達60億澳元(約312億港元)。

數據顯示，中國約40%的液化天然氣是來自澳洲，即澳洲出口的液化天然氣40%是銷往中國。另外，澳洲對中國的最重要出口產品鐵礦石，1月價格下跌11%。該國每年向中國出口價值逾600億美元(約4,680億港元)的鐵礦石，而該產業是政府稅收的主要來源。出口數量和價格下降意味着澳洲政府預算收支將受影響。

瑞銀表示，受疫情影響，澳洲今年首季經濟將萎縮0.1%，並警告情況恐更糟糕，這是該行自2008年全球金融危機以來，對澳洲的最悲觀預測。這估算是基於2020年中國出境旅遊總量將大減30%，當中以首季跌幅最大。

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