新冠肺炎：時富旗下實惠集團關4店　另裁員減薪

另外，集團旗下共4間分店現已經停業，另外8間本年度租約即將到期的店舖則會慎重考慮是否續租。

時富投資主席兼實惠董事長關百豪表示，過去9個月顧客人流已減少30%，而疫情的打擊更令傢俬供應鏈幾近終斷。在供求嚴重受到影響下，如短期內經濟情況未能好轉，集團將迫於無奈再採取其他措施，包括進一步刪減分店及裁員。他期望各業主體恤零售商的經營情況，減租共度時艱。

實惠截至去年底共有28間分店及約800名全職及兼職員工，相信是次裁減10%分店人手的裁員計劃，將涉及至少80人。

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