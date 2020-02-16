新冠肺炎：時富旗下實惠集團關4店 另裁員減薪
2020年02月16日 16:14
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時富投資(01049)旗下傢俬及家居用品專門店實惠集團公布，為控制成本，計劃裁減10%分店人手，並讓後勤員工於今年2月至5月放無薪假期，中、高級管理層減薪20%，執行董事則減薪40%。
另外，集團旗下共4間分店現已經停業，另外8間本年度租約即將到期的店舖則會慎重考慮是否續租。
時富投資主席兼實惠董事長關百豪表示，過去9個月顧客人流已減少30%，而疫情的打擊更令傢俬供應鏈幾近終斷。在供求嚴重受到影響下，如短期內經濟情況未能好轉，集團將迫於無奈再採取其他措施，包括進一步刪減分店及裁員。他期望各業主體恤零售商的經營情況，減租共度時艱。
實惠截至去年底共有28間分店及約800名全職及兼職員工，相信是次裁減10%分店人手的裁員計劃，將涉及至少80人。
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