【業主軟化】二手肯減價　準買家戴口罩排隊睇樓

雖然疫情肆虐，但二手買家依然趁低爭相入市「肺炎盤」，市場氣氛稍為回升，部分屋苑再出現戴口罩排隊睇樓情況！利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳周六(15日)單日錄行逾10宗二手買賣，盤源被迅速消化，準買家開始心急。

其中，新寶城5座一個低層兩房單位，業主願意開門睇樓，開價亦由早前的650萬元，減至606萬元，屬屋苑入場單位，即引來睇樓客輪候參觀，更曾有4至5組客、共逾10多人於走廊排隊，等候業主開門。

溫氏續稱，該盤本月已錄至少4宗買賣，其中1座高層H室，實用面積644方呎，剛售952萬元，呎價14,783元。

●各區減價持續

【上水】

美聯王子超指出，該盤3座低層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，開價620萬港元，減價17萬元後，獲區內租客以約603萬元承接，面積呎價11,917元，低市價5%。

據了解，原業主於2010年12月以258萬元購入上址自住，持貨10年，帳獲利345萬元，單位期內升值133% 成交為二月首宗買賣。

【葵涌】

中原許偉業表示，有一直租樓的新婚客，感近期樓價稍回，即物色上車機會。參觀葵涌新葵芳花園B座中層3室後，即場議價，終以640萬港元購入，低銀行估價約10萬元。以實用面積408方呎計，呎價15,686元。

據了解，原業主於去年12月中才以688萬元放售上址，並於上月減至668萬元，先後累減48萬元出貨。持貨約8年間帳面獲利380萬元。

【元朗】

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新冠肺炎疫情陰霾下，樓市交投大減，普遍業主態度軟化，肯擴闊議價空間，近日元朗區不乏減價成交。其中采葉庭3座頂層單位，實用面積509方呎，兩房間隔，附連約328呎天台，原叫價740萬港元，近日減價20萬元或2.7%，以720萬元易主，實用呎價14,145元。

原業主於2010年1月以248萬元買入單位，現轉手帳面獲利約472萬元，單位期內升值1.9倍。

祥益黃慶德表示，元朗公屋朗屏邨悅屏樓8座低層4室，實用面積349方呎，上月於未補價第二市場開價240萬元放盤，累積減價37萬元後，以203萬元沽出，減幅達15.4%，呎價5,817元。據了解，原業主2007年買入，當時做價僅約9.8萬元。

【牛池灣】

利嘉閣地產高級聯席董事徐永全表示，該行新近促成牛池灣峻弦6座高層E室成交，單位實用面積約713方呎，建築面積約918方呎，三房一套間隔，望開揚山景。單位放盤約半年，業主最初叫價1,180萬港元，經議價後大減180萬或約15.3%，終以1,000萬元獲買家承接自用，折合實用面積呎價約14,025元，折合建築面積呎價約10,893元，較銀行估價1,180萬元低180萬元。

【太古城】

美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，本月至今太古城暫錄得10宗買賣成交，該行剛促成南海閣低層A室成交，單位實用面積約530方呎，建築面積約635方呎，原業主於2月初放盤叫價約1,050萬港元。面對近期市況下滑，與買家一輪議價後，最終減價70萬元至約980萬元成交，折合實用呎價約18,491元，建築呎價約15,433元，屬市價。

原業主於2010年10月以約520萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約460萬元，單位升值約88%。

【九龍灣】

利嘉閣地產皇牌屋苑德福分行(A組)高級聯席董事莊雅琁表示，該行近日促成九龍灣德福花園C座中層11室成交，單位實用面積約538方呎，建築面積約603方呎，兩房間隔享園景。原業主早於去年12月以780萬港元放盤，近日減至726萬元易主，減價54萬元或約7%，折合實用面積呎價約13,494元，建築面積呎價則約12,040元。

據了解，原業主於2005年11月以約200萬元購入上述單位。持貨14年至今，帳面獲利約526萬元，物業升值逾2.6倍。

德福花園現時約有80個買賣盤待售，入場價約610萬元起。

【馬鞍山】

美聯物業馬鞍山泓碧分行市務經理(銷售)李天傑表示，該行剛促成錦泰苑K座低層1室成交，單位實用面積約517方呎，建築面積約722方呎，兩房間隔，望內園景。原業主早前叫價約490萬港元(居屋第二市場)，外區用家睇樓約3個月，議價後以約471萬元成交，折合實用呎價約9,110元，建築呎價約6,524元。

他指出，由於屯馬線一期通車，交通更趨完善，加上區內不乏二手居屋，相信稍後會吸引更多區外的白居二買家在該區尋寶。

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