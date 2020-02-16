本周重點金融數據一覽 美股周一休市
2020年02月16日 17:15
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2020年已過了個半月，金融市場接下來的一周未算有重大經濟數據公布，相信疫情進展仍是焦點，香港則於周二公布失業率。以下為香港時間：
【2月17日星期一】
07：50日本公布去年第4季經濟增長
08：00新加坡公布去年第4季經濟增長
09：30中國公布70大中城市住宅銷售價格月度報告
美股總統日休市一天
歐盟財長會議召開，消息指各國財長已同意擴大財政政策，支持經濟，投資者要留意具體方案及規模。
【2月18日星期二】
16：30香港公布1月失業率
17：30英國公布1月失業率
21：30美國公布2月紐約聯儲製造業指數
【2月19日星期三】
17：30英國公布1月通脹
21：30美國公布1月營建許可、反映「死物」出廠價格的PPI、新屋動工
【2月20日星期四】
03：00美國聯儲局公布會議紀錄
09：30中國公布貸款利率去向
21：30美國公布每周新申領失業救濟人數、費城聯儲製造業指數
23：00美國公布1月經濟領先指標
【2月21日星期五】
00：00美國公布每周原油庫存
07：30日本公布1月通脹
18：00歐元區公布1月通脹
22：45美國公布2月Markit製造業PMI
23：00美國公布1月房屋銷售
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