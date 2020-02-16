新冠肺炎：中國客絕迹　東南亞旅遊業遭重創

外國傳媒報道，受疫情打擊，東南亞旅遊業正面臨數以十億美元計的損失。由寮國北部的龍坡邦(Luang Prabang)，到泰國芭堤雅(Pattaya)、越南會安(Hoi An)、柬埔寨西哈努克(Sihanoukville)等，旅遊業收入全部大減。

報道引述龍坡邦47歲小販Ong Tau表示，中國封了從雲南來的路之後，已10天沒有看到一個中國人來了。生意跌了兩至三成，之後會更慘。當地導遊Tee說：「我朋友失去4、5個大團...原本這段淡季就靠他們了。」

事實上，中國人是全球最大遊客來源，目前遊客留在國內，對導遊、商場員工，以及餐廳服務人員影響最深。例如泰國當局透露，中國遊客原本一個月可近100萬人，今年2月至今卻勁挫九成。

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