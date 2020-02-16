新冠肺炎：內企自救！擬七五折賣樓　超市補貼商戶

隨着疫情蔓延影響經濟，內地企業開始出招應對。

內地傳媒報道，內房發展商之一恒大將於2月18日(周二)，啟動其歷史上力度最大的一次優惠行動！全國在售樓盤住宅(含公寓及寫字樓)於2月18日至29日期間，可享受「七五折優惠」，3月1日至31日可享受「七八折優惠」。單棟樓去化率(在一定時段內的銷售率)達80至90%的，可再享受額外「九七折優惠」；單棟樓去化率90%以上的，可再額外享受「九四折優惠」。

另外，近日蘇寧超市正式發布平台商家召集令，包括8項針對網上平台商戶的補貼措施，內容涉及費用減免、流量扶持、廣告營運和物流支持等多方面。其中，針對2020年2月續簽或者入駐的蘇寧超市商家，給予免收一年年費，2020年2至3月防疫類商品(口罩、消毒液等)、基本民生類商品等308個四級類目，免收年費和平台佣金等。

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