新冠肺炎：今次將是「歷史性供應鏈斷裂時代」

財經媒體彭博報道，由於國際貿易90%倚賴海上運輸，而中國又是全球最大出口國，自然成為海上運輸的最大用家，佔據全球首十大出口港的多個位置。然而，自疫情爆發後，已有數十艘滿載中國貨物的班次被取消，故彭博形容為：「未來回顧2020年2月時，將是一段歷史性供應鏈斷裂時代」。

中國海上運輸停滯，造成的影響不只是貨品不能「出入平安」，而是拖累全球產業斷鏈！舉例來說，位於塞爾維亞的快意佳士拿(Fiat Chrysler)汽車工廠，已因缺乏來自中國的零組件而暫時關閉。由於石油、天然氣、煤炭、鐵礦等資源都無法輸往中國，令西非、中南美、歐洲北海都預期需求減弱，造成「幽靈」油輪漂浮海上，而世界最大天然氣生產國卡塔爾，近期外海出現了12艘「吉船」。

海運諮詢機構Sea Intelligence行政總裁Alan Murphy估計，目前有大約60萬個20呎標準的貨櫃，被困在中國無法使用；加拿大豆類協會發言人稱，加拿大已愈來愈難找到空貨櫃。

Murphy預期，「貨出不去」的結果是各海運公司每周損失高達6億美元(約46.8億港元)，除非疫情能在未來數周消退，否則最好的方法可能是讓業務閒置，直到疫情結束為止。可想而知，相關員工必然受累。

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