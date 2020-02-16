新冠肺炎：安踏內地近四成舖重開　料上半年業績有影響

公司已於1月23日成立「應急小組」，由執行董事鄭捷擔任應急小組組長，成員包括執行董事賴世賢和吳永華，以及其他管理團隊成員。重大事項第一時間上報應急小組統一決策，並協調集團管理團隊及各部門，以實施有關措施。

截至2月14日，集團於中國大陸各品牌合計接近40%的門店已恢復營業。同時，集團啟動全體員工居家辦公模式，一些重點工作也在網上有序推進。另外，集團積極鼓勵消費者透過電子商務平台購物，加強電子渠道行銷，取得了一定成果。

另外，集團於1月25日，向中華慈善總會捐贈了1,000萬元人民幣(下同)現金；並於2月13日捐贈了2,000萬元的防寒衣物及相關物資，資助在抗疫一線的醫護人員。

集團的各自有工廠在農曆新年假期之後，再按有關政府規定的停工期停產兩周，將於下周開始逐步恢復生產，但由於某些地區交通運輸設施的暫停或有限度服務，某些身在比較受影響省市的員工，特別是湖北地區的員工，目前仍無法按計劃返回生產單位，導致集團自有工廠的生產能力未能達到正常水平，預計仍需一段時間才能恢復；然而，估計政府有關疫情的措施所帶來之影響屬暫時性的；加上集團以外包生產為主，以銷售數量計，安踏品牌自產鞋服的佔比分別只有34.4%及11.9%。集團會積極與外包生產供應商協調產能，靈活調整自產和外包生產安排，努力減低對產品供應的影響。

集團預計，在目前特殊情況下，疫情將無可避免地對2020年上半年的行業和集團的財務表現造成一定影響，預期最快要到2020年下半年才恢復正常水平。

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