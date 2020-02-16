新冠肺炎：空置率趨升！香港甲級商廈租務嚴峻

香港甲級商廈租務情況嚴峻！根據中原(工商舖)統計，1月港島核心商業區甲廈空置率大致向上，包括金鐘、中環、上環及灣仔，升幅約0.07至0.53百分點不等。空置率上升反映租戶承租步伐放緩，個別企業甚至結業，市況趨淡令業主心態回軟，擴闊議價空間，更願意減租吸客，寫字樓市場租金下調勢持續。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，據中原(工商舖)最新數據顯示，港島5個地區甲級商廈空置率，包括金鐘、銅鑼灣、中環、上環，以及灣仔，當中4個地區空置率都見上揚，僅銅鑼灣輕微改善，下調約0.22百分點。而4個上升區域中，以灣仔區升幅最大，由去年12月約5.91%升至1月約6.44%，升幅約0.53百分點；中環位居第二，按月增加0.34百分點，至1月約3.83%。

陳氏認為，受社會事件影響，去年下半年寫字樓租賃市場已開始出現零星減租，商廈空置率亦有逐步上升走勢；而是次新冠肺炎疫情蔓延，將對寫字樓市況造成衝擊，企業業務受影響，需暫緩開業計劃，或是減少發展規模，無疑大大影響商廈租務需求，加上個別企業為節省成本，加快落實把位處核心區甲廈的辦公室搬遷至非核心區商廈。陳氏預期，商廈空置率上升情況短期內將會持續，同時減租個案亦會繼續湧現。

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