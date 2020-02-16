新股專輯：渤海銀行向中證監申請赴港上市

據中國證監會網頁，渣打為第二大股東的渤海銀行已於上周四(13日)遞交境外上市審批，申請來港上市，而中證監已在上周五(14日)接收申請。

早前有消息指，渤海銀行擬明年下半年上市，集資20億美元至30億美元(約156億至234億港元)，並已選定牽頭經辦行，正與農銀國際、建銀國際、中信里昂證券和海通籌備招股事宜。

值得留意的是，渣打銀行(香港)為其第二大股東，持股19.99%，而渣打銀行大中華區戰略發展總監馮載麟為該行副董事長；最大股東為國企天津泰達，持股25%。

據官網介紹，該行由渣打銀行(香港)、天津泰達投資、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團、天津信託，以及天津商匯投資(控股)等7家股東發起設立，於2005年12月30日成立，並在2006年2月正式對外營業。

該行2018年財務報告顯示，盈利按年增加4.83%至70.8億元人民幣(下同)；收入按年倒退9.05%至232.1億元，其中152.27億元來自利息淨收入；不良貸款率按年微增0.1個百分點至1.84%。

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