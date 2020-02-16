【深度解構】全球供應鏈踏入斷裂時代　貨櫃也缺？

外國傳媒報道，由於國際貿易90%倚賴海上運輸，而中國又是全球最大出口國，自然成為海上運輸的最大用家，佔據全球首十大出口港的多個位置。然而，自疫情爆發後，已有數十艘滿載中國貨物的班次被取消，海外媒體把這情況形容為：「未來回顧2020年2月時，將是一段歷史性供應鏈斷裂時代」。

【幽靈船、貨櫃被困中國】

中國海上運輸停滯，造成的影響不只是貨品不能「出入平安」，而是拖累全球產業斷鏈！舉例來說，位於塞爾維亞的快意佳士拿(Fiat Chrysler)汽車工廠，已因缺乏來自中國的零組件而暫時關閉。由於石油、天然氣、煤炭、鐵礦等資源都無法輸往中國，令西非、中南美、歐洲北海都預期需求減弱，造成「幽靈」油輪漂浮海上，而世界最大天然氣生產國卡塔爾，近期外海出現了12艘「吉船」。

海運諮詢機構Sea Intelligence行政總裁Alan Murphy估計，目前有大約60萬個20呎標準的貨櫃，被困在中國無法使用；加拿大豆類協會發言人稱，加拿大已愈來愈難找到空貨櫃。

Murphy預期，「貨出不去」的結果是各海運公司每周損失高達6億美元(約46.8億港元)，除非疫情能在未來數周消退，否則最好的方法可能是讓業務閒置，直到疫情結束為止。可想而知，相關員工必然受累。

【亞洲供應鏈最頭痛】

事實上，隨着新冠肺炎疫情持續蔓延，全球經濟已開始感到陣陣寒風！彭博亦綜合了數據，引證中國對全球的影響力絕不平凡！

首先，中國是全球出口「中間產品」的主要國家，涉及各行各業的零組件。換言之，一旦中國不能完全復工，全球產品都可以因欠缺任何一項零組件而望天打卦，當中尤其是亞洲。

數據顯示，約40%亞洲供應鏈受制於從中國進口「中間產品」，而美國則進口約10%中國工廠生產的「中間產品」。以目前情況來看，各地廠商要找替代產品是十分困難，因中國是全世界主要供應國。(本文附圖一)

【全球受累 香港最慘】

至於經濟影響，唇亡齒寒的香港則居「首位」，原本經濟已弱不禁風，目前料疫情會再拖低首季經濟1.7個百分點；南韓及越南由於倚賴中國旅客及供應鏈受創，經濟亦會被拖低0.4個百分點；巴西及澳洲由於是出口原材料到中國的「大戶」，經濟也會被拖低0.3個百分點。(本文附圖二)

【東南亞也沒有贏家】

有別於貿易戰，今次受疫情打擊，東南亞也沒有贏家！彭博報道，受訪的經濟學家預計，新加坡2020財年(即2020年4月至2021年3月，與香港相同)預算赤字可能擴大到佔生產總值(GDP)1.5%，為2001財年以來最高，當時的赤字佔GDP比率為1.7%。新加坡將在本周提出2020財年的預算案。

另外，東南亞旅遊業正面臨數以十億美元計的損失。外國傳媒指出，由寮國北部的龍坡邦(Luang Prabang)，到泰國芭堤雅(Pattaya)、越南會安(Hoi An)、柬埔寨西哈努克(Sihanoukville)等，旅遊業收入全部大減。

報道引述龍坡邦47歲小販Ong Tau表示，中國封了從雲南來的路之後，已10天沒有看到一個中國人來了。生意跌了兩至三成，之後會更慘。當地導遊Tee說：「我朋友失去4、5個大團...原本這段淡季就靠他們了。」

事實上，中國人是全球最大遊客來源，目前遊客留在國內，對導遊、商場員工，以及餐廳服務人員影響最深。例如泰國當局透露，中國遊客原本一個月可近100萬人，今年2月至今卻勁挫九成。

【全球航空業「寒、凶」】

國際民航組織(ICAO)早前表示，疫情可能造成全球航空業今年首季收入減少40億至50億美元(約312億至390億港元)，乘坐飛機的旅客將較原本預期減少近2,000萬人。全球已有70家航空公司停止所有往返中國航班，另有50家航空公司減少往返中國航班。

其中，日本打擊或最大，旅遊收入可能損失12.9億美元(約100億港元)，其次是泰國，恐損失11.5億美元(約89億港元)，衝擊將大於2003年「沙士」。

【全球叫苦】

以下是當地官員或經濟專家的推測：

●美國料首季經濟被拖累0.2至0.3個百分點

●澳洲恐失逾300億港元，首季經濟或收縮

●菲律賓料再減息

●阿根廷經濟支柱正動搖

●日本經濟恐衰退7.5%

●新加坡不排除經濟衰退

●歐盟警告經濟持續低迷

●德國今年有機會正式衰退

●南韓料經濟受重創，警告倘疫情升級，或多近8萬人失業

●印度陷滯脹危機

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