樓價UPDATES：屯馬線通車　帶挈馬鞍山市況回穩

港鐵屯馬線一期通車，馬鞍山區二手市況稍為回穩，區內年錄多宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●大坑高景大廈低層B室，實用面積約567方呎，兩房間隔，望山景，放盤約3個月，原先開價1,068萬元，經議價後減價168萬元或約15.7%，終以900萬元沽出，實用呎價約15,873元，原業主於2015年1月以約798萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約102萬元，物業升值約13%。

●鰂魚涌太古城南海閣低層A室單位，實用面積約530方呎，原業主於2月初放盤叫價約1,050萬元，但與買家議價後，加上近期市況，最終減至約980萬元成交，實用呎價約18,491元，原業主於2010年10月以約520萬元購入，持貨近10年，是次轉售帳面獲利約460萬元，升值約88%。

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九龍

●九龍灣德福花園C座中層11室，實用面積約538方呎，建築面積約603方呎，兩房間隔，享園景，早於去年12月以780萬元放盤，直至近日以726萬元沽出，減價54萬元或約7%，實用呎價約13,494元，原業主於2005年11月以約200萬元購入，持貨14年帳面獲利約526萬元，物業升值逾2.6倍。

●牛池灣峻弦6座高層E室，實用面積約713方呎，三房套間隔，望山景，單位放盤約半年，最初叫價1,180萬元，經議價後減價180萬元或約15.3%，終以1,000萬元獲買家承接自用，實用呎價約14,025元，做價比銀行估價1,180萬元低180萬元，原業主於2014年9月以約839萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約161萬元，物業升值約19%。

●西南九龍匯璽2月至今暫錄約15宗租務成交，平均實用呎租約44元，包括3A座中層D室，實用面積536方呎，兩房連套房間隔，擁開放式廚房，議價後以27,000元租出，實用呎租50元，上址業主於2018年9月以1,448萬元購入，現成功租出單位，可享2.2厘租金回報。

●長沙灣碧海藍天本月暫約6宗租賃成交，其中6座中層F室，實用面積494方呎，兩房間隔，獲區內客承租，每月租金約17,000元，實用呎租約34.4元，業主於2010年7月斥資約368萬元購得，按現水平租金計，回報率約5.5厘。

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新界

●馬鞍山居屋錦豐苑錦萱閣低層6室，實用面積436方呎，兩房間隔，原先已補價自由市場開價580萬元，獲買家以495萬元承接，減價85萬元，減幅達15%，實用呎價11,353元，原業主於2013年3月購入上址，當時作價320萬元已補地價，持貨7年至今易手，帳面獲利175萬元離場，單位期內升值約55%。

●馬鞍山居屋錦豐苑錦萱閣低層6室，實用面積436方呎，兩房間隔，原先已補價自由市場開價580萬元，獲買家以495萬元承接，減價85萬元，減幅達15%，實用呎價11,353元，原業主於2013年3月購入上址，當時作價320萬元已補地價，持貨7年至今易手，帳面獲利175萬元離場，單位期內升值約55%。

●馬鞍山居屋錦泰苑K座低層1室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，早前於未補價第二市場叫價約490萬元，外區用家睇樓約3個月，議價後減至約471萬元承接，實用呎價約9,110元。

●沙田第一城本月暫錄約7宗成交，其中36座中層H室，實用面積307方呎，兩房間隔，以518萬元易手，實用呎價16,873元，原業主則於2012年以299萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利219萬元離場，單位升值約73%。

●火炭駿景園二月錄兩宗成交，包括11座低層C室，實用面積974方呎，三房連套房間隔，以1,288萬元獲承接，實用呎價13,224元，原業主於2016年以970萬元購入單位，持貨4年沽出帳面獲利318萬元，單位升值約33%。

●粉嶺御庭軒8座低層C室，實用面積約594方呎，套三房間隔，近日以17,200元獲承租，實用呎租約29元，原業主於2013年3月以400萬元購入，現租出享租金回報率約5厘。

●元朗蝶翠峰15座高層C室，實用面積約801方呎，三房套連儲物室間隔，近日以16,000元獲承租，實用呎租約20元，原業主於2018年6月以650萬元購入，現租出享租金回報率近3厘。

●元朗采葉庭3座頂層單位，實用面積509方呎，兩房間隔，附連約328方呎天台，原叫價740萬元，近日減價20萬元或2.7%，以720萬元沽出，實用呎價14,145元。原業主於2010年1月以248萬元買入，現轉手帳面獲利約472萬元，單位期內升值1.9倍。

●屯門豐景園2座低層4室，實用面積340方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，鍾情屋苑准許飼養寵物，未獲減價下，決定以9,000元即睇即租，以實用呎租26.5元，如以同類型單位銀行估價約417.5萬元計，該單位的租金回報率達2.6厘。

●屯門怡樂花園2座中層A室，實用面積335方呎，兩房一廳設計，業主願意調整租金，減租500元，獲區內租客以月租10,000元承租，實用呎租29.9元，如以現時同類型單位的銀行估值價約419萬元計算，單位的租金回報率達2.9厘。

●青衣海欣花園3座高層A室，實用面積約544方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，以735萬元易主，實用呎價約13,511元，原業主於2013年9月以490萬元購入，持貨6年轉手帳面獲利約245萬元，物業升值50%。

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