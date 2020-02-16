新冠肺炎：美元被迫強勢　反而對全球經濟不利

外國傳媒報道，2020年雖然只過了個半月，但回望2019年底時，多數人認為美元今年會轉弱，主因是美國經濟增長將放慢，但一場新冠肺炎，令市場避險升溫，加上美國經濟數據仍佳，推高了美元，年內反映一籃子貨幣兌美元匯價的美匯指數已升了1.9%，幅度為2015年以來最好。

不過，美元強勢對全球經濟不利，例如挪威克朗及澳元這兩種與資源息息相關的貨幣貶值，反映中國需求可能下降，並削弱了今年經濟增長前景；歐元也貶至3年新低，削弱了歐洲央行的加息能力，難以擺脫負利率。

外界估計，如果美元繼續強勢，聯儲局或會以減息應對，但有分析警告，事情不會順利，因當局若減息，其他央行也會跟減，效果可能很微。

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