【財經要聞】港股恐調整　下試27100

香港主要恒指成分股的美國預託證券(ADR)上周五普遍受壓，其中滙控報58.94元，較香港收市跌1.19%。按比例計算，恒生指數周一或低開113點，見27,702點。

中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城表示，恒指即月夜期周五較現貨低水227點，今日開市或有回調壓力，要向上突破28,000點阻力有難度。目前恒指20天、50天及250天移動平均線正向27,600點靠攏「待變」，看今周能否守穩100天線，即27,141點。不過，他相信內地仍在積極「救市」，相信港股只會出現整固，而不會「大冧」。

對於市場憧憬內地續出台寬鬆貨幣及財政政策，溫氏指出，上周五曾傳出人行擬放寬房地產信貸相關考核指標，意味着默許資金流向內房，惟上周五港股表現相當「呆滯」，料市場已消化放鬆政策等消息，目前市場考量點是人行會否再「加大」寬鬆力度。同時，要留意若人行繼續暫停逆回購操作，或對股市不利。

耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，市場早有預期人行下調LPR，消息難推動股市再向上。現時恒指要突破28,000點並不容易，預期本周續於27,300至28,000點之間游走。他指，新冠肺炎疫情仍在擴散，市場對相關消息較為敏感，應關注中國開展第二輪復工復產後，疫情會否再度惡化。

滙控將於周二公布去年度全年業績，綜合五家券商報告預測，滙控去年度列帳稅前盈利料介乎187.39億至210億美元，較2018年同期198.9億美元，按年倒退5.8%至升5.6%不等。不過，值得留意的是，滙控在公布第三季業績時曾預告，將整頓回報偏低的業務，相關資本調配行動或導致第四季及其後出現重大撥備。大摩更料去年度撥備或升至28億美元(約218.4億港元)。

儘管如此，近日資金有回流中、港股票基金。富瑞資金流報告指出，截至上周三止一周，中國股票基金錄得22億美元來自互惠基金及交易所買賣基金(ETF)的淨流入，為四周以來最多；港股基金亦連續五周淨流入，累積金額達7.39億美元。

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