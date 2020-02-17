【繼續迷失】日本上季經濟恐收縮　勢再陷衰退

日本即將公布去年第4季經濟數據，受調升消費稅、颱風，加上製造業疲弱導致出口貿易衰退影響，經濟學家估計，日本去年第4季經濟按年可能衰退3.8%，勢創2014年以來最大衰退幅度，按季則料收縮1%。

根據定義，只要該國在今年首季經濟再度錄得按季收縮，就符合衰退要求。以目前形勢來看，機會很大，意味該國經濟「迷失近30年」！

市場原本預期，日本經濟能在今年首季復甦，但一場新冠肺炎疫情，嚴重衝擊日本的出口及旅遊業，尤其是之前準備已久的東京奧運，隨時成為泡影，市場已預期2020年日本經濟繼續低迷。其中，三菱日聯證券表示，在疫情夾擊下，日本經濟衰退幅度恐達7.5%。

事實上，國際貨幣基金組織(IMF)早前已警告，若疫情持續一段長時間，並且不斷擴散，或會衝擊日本經濟，打擊旅遊、零售和出口等行業。

IMF日本事務主管Paul Cashin表示，若疫情長時間持續且擴散，來自中國及其他地方開支和遊客減少，將打擊日本的旅遊及零售行業，同時亦很可能會影響日本的貿易及投資，因中國經濟進一步放緩，將損害日本公司的產品並破壞供應鏈。

外界估計，隨着疫情影響浮現，日本政府原本希望趁今年東京舉行夏季奧運，今年訪日旅客達4,000萬人次的目標勢落空。

【中國旅客佔近1/3】

中國旅客去年佔整體訪日旅客比率升至近1/3，抵銷日韓糾紛及惡劣天氣導致旅客減少的影響，而中國旅客去年消費增加15%至1.77萬億日圓，佔整體近37%。據2018年最近的數字顯示，旅行團佔中國訪日旅客比率近1/3。

三菱UFJ摩根士丹利證券經濟師指出，由於旅遊業近年急速發展，相信今次疫情對日本經濟的影響大過2003年「沙士」，即使扣除外遊的日本人預期同樣減少，相信對日本國內生產總值(GDP)的淨影響是負數。

第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣稱，日本市道已因消費稅上漲而變得低迷，隨着疫情爆發，對於寄望今年中國春節及東京奧運會能帶來刺激的日本經濟而言，目前正是最壞的時候。

【奧運魔咒】

事實上，金融市場早有「奧運魔咒」之說，意思是凡舉辦過奧運的國家，之後經濟表現都會走下坡，例如2000年悉尼，當年澳洲經濟增長3.2%，次年即下滑至2.5%；2004年雅典，希臘經濟增長由2004年的5.1%驟降至0.6%；2008年北京，中國經濟增長由9.6%下滑至9.2%；英國則較特別，2012年倫敦奧運後，英國經濟增長由1.2%升至2.2%，主因是英國政府舉辦英女皇登基60周年及王妃懷孕等帶動旅遊；2016年里約熱內盧，巴西經濟隨後亦變差。

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