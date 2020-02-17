【專家點評】沈振盈：本周回調 宜候低吸納
2020年02月17日 07:05
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大市走勢強勁，上周恒指再度上升，一度逼近28,000點關口，完全回補了年初五復市的下跌裂口。港股之強，某程度上是因為疫情在過去數周，引發市場的恐慌及悲觀情緒，而從大跌開始後的大成交反映，貨源已盡入強者手。
未來的一段短時間，就算出現回調，也只是大漲小回的格局。當然，後市的變化，仍要看疫情的發展而定。從技術走勢分析，指數短期波幅27,500至28,200點。
至於玄學方面，「立春」之後股市即現升勢，跟筆者預測相若。疫情方面，治愈人數亦開始大幅回升。困擾的事情總會過去，希望盡快吧！至於未來一周的股市，在日子推算上仍是反覆，周中略作回吐，策略上仍是候低吸納為主。
本周每日的股市走勢預測：
周一（庚寅日）：天干屬金地支屬木，金剋木之局，走勢向好
周二（辛卯日）：天干屬金地支屬木，金剋木之局，反覆上落
周三（壬辰日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，出現跌勢
周四（癸巳日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，好淡爭持，尾市偏軟
周五（甲午日）：天干屬木地支屬火，木生火之局，顯著回升
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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