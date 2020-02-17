卓悅炒高68%　副主席1.58億收購四成股份並提全購

公司公布，第二大股東兼董事會副主席陳健文，向執行董事及董事會主席葉俊亨及其配偶鍾佩雲，收購合共約13.78億股股份，佔公司股本總額約40.4%，代價總額為1.58億元，相當於每股約0.1147元，較上日收市價0.124元折讓約7.5%。

完成後，陳健文於公司的持股量由原來的19.5%，增至59.9%，因此將須根據收購守則規則，就所有已發行股份作出無條件強制一般現金要約。至於葉俊亨及鍾佩雲將分別持有約0.1及1.5%公司股權。

陳健文目前擔任海富國際金融主席，於內地從事包括商業房地產及多種製造業務在內的直接投資。交易完成後，將維持股份於聯交所上市，並計劃維持公司現有主要業務活動，且將協助公司審視其業務及營運，以制訂長遠策略及業務規劃，並尋求新機遇，以提升及加強集團的業務。

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