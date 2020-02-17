新冠肺炎：獲准研治療藥效 歌禮製藥曾漲8%
2020年02月17日 07:34
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歌禮製藥(01672)公布，浙江省藥品監督管理局和浙江省衛生健康委員會組織專家，於2020年2月15日進行省級「治療新冠肺炎藥物應急臨床科研攻關和創新應用」項目評審，同意開展「利托那韋片治療新型冠狀病毒肺炎的療效及安全性研究」。
該研究由浙江大學醫學院附屬第一醫院牽頭，與該公司聯合開展。歌禮製藥股價一度抽高逾8%，高見4.33港元，成交逾4,500萬元。
利托那韋片是公司研發的口服固體片劑，與靜脈注射和口服液體製劑相比，給藥方式簡捷方便。公司將就該研究的臨床試驗的進展及時告知公眾。
截至公告日期，口服ASC09復方片、利托那韋片共啟動4個治療新型冠狀病毒肺炎的臨床研究。
上市規則規定的警示聲明，公司無法擔保能取得利托那韋的上市批准或最終成功地營銷利托那韋。
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